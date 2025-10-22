 تقارير: بن سلمان يبحث مع ترامب التعاون العسكري في واشنطن الشهر المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 4:25 ص القاهرة
تقارير: بن سلمان يبحث مع ترامب التعاون العسكري في واشنطن الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:12 ص

 يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن في نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت بوابة (المرصد) الإلكترونية السعودية.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز بأن بن سلمان من المقرر أن يزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر  للقاء الرئيس الأمريكي، في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن خلال الولاية الثانية لترامب.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتناول اللقاء المزمع الصفقات التي جرى بحثها في مايو الماضي، إلى جانب ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

فيما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيجري توقيع اتفاقيات حول الذكاء الاصطناعي، والدفاع والتعاون النووي والتجارة.


