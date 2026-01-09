مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

شدد مدحت عبد الهادي، نجم الكرة المصرية السابق، على ضرورة الدفع بمهاجم صريح في تشكيل منتخب مصر خلال المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح عبد الهادي، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، أن خروج المنتخب التونسي من البطولة يمثل مفاجأة النسخة الحالية، لا سيما أن منتخب مالي أكمل اللقاء بنقص عددي، مؤكدًا أن تونس لم تظهر بالمستوى المنتظر ولم تحسن استغلال الفرص، في الوقت الذي يمتلك فيه المنتخب المالي عناصر قوية قادرة على صناعة الفارق، ما يجعله خصمًا عنيدًا أمام السنغال في المواجهة المقبلة.

وتطرق نجم الكرة المصرية السابق للحديث عن المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني، يفضل الاستقرار على طريقة اللعب والتشكيل طالما تسير النتائج بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن أداء «الفراعنة» كان مقبولًا أمام جنوب إفريقيا رغم حالة الطرد التي تعرض لها الفريق خلال اللقاء.

وأكد عبد الهادي اتفاقه مع وجهة نظر جمال حمزة بشأن أهمية وجود مهاجم صريح داخل الملعب، موضحًا أن المنتخب كان في أمسّ الحاجة لهذا الدور خلال مواجهة بنين، مستشهدًا بتجربته في كأس الأمم الإفريقية 1998، حين واجه المنتخب ظروفًا مشابهة بعد إصابة عبد الناصر محمد، واضطر للاعتماد على مهاجم صريح أمام كوت ديفوار ونجح في تحقيق الفوز.

وأضاف أن منتخب مصر في نسخة 1998 كان يسعى لتجنب مواجهة كوت ديفوار باعتباره أحد أقوى منتخبات البطولة، إلا أن الخسارة أمام المغرب فرضت هذا السيناريو، قبل أن يخوض «الفراعنة» مباراة ماراثونية امتدت لـ120 دقيقة، حسموها لصالحهم.

واختتم عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتماد على مهاجم صريح أمام كوت ديفوار يمثل عنصرًا حاسمًا في مسيرة المنتخب، محذرًا من أن غياب هذا الدور سيضع الفريق تحت ضغط كبير، كما سيظلم اللاعب الذي يُكلف بأداء دور المهاجم الوهمي داخل الملعب.