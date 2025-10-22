جراديشار وتريزيجيه يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

يدرس ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إجراء تعديلات على تشكيل الأحمر الذي يخوض مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الأهلي مواجهة قوية أمام ضيفه، الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتس جراديشار - أحمد سيد زيزو.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق خامس انتصاراته على التوالي في بطولة الدوري، وذلك بعد سلسلة النتائج الإيجابية، التي حققها المدرب السابق، عماد النحاس، بالفوز في 4 مباريات تواليًا، نجح من خلالهم الأحمر في الدخول للمنافسة على صدارة المسابقة.

وبعدما حقق ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي في تحقيق أول انتصاراته مع الفريق، في أولى مبارياته، أمام إيجل نوار، بطل بوروندي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، على ملعب إنتواري، في بوجامبورا، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، سيبحث اليوم عن تحقيق أول انتصاراته المحلية، أمام الاتحاد السكندري، ليحقق بداية مثالية مع الأحمر.

كما يبحث الأهلي في مباراة اليوم عن تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز لأول مرة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر، سيراميكا كليوباترا، الذي خاض 10 مباريات، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة لجماهير الأحمر.