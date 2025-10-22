نيوكاسل يونايتد يكتسح بنفيكا مورينيو بثلاثية في دوري الأبطال

حقق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزًا قويًا على ضيفه بنفيكا البرتغالي بقيادة المدرب جوزيه مورينيو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 32 عبر أنتوني جوردون بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة متقنة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الإنجليزي تفوقه الهجومي، حيث تألق هارفي بارنيز بتسجيله ثنائية متتالية في الدقيقتين 70 و83، ليؤكد تفوق نيوكاسل ويقوده إلى فوز مستحق وثلاث نقاط ثمينة أمام جماهيره في ملعب "سانت جيمس بارك".

بهذا الانتصار، رفع نيوكاسل رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما ظل بنفيكا بلا أي نقاط في المركز الرابع والثلاثين، متكبدًا هزيمته الثانية على التوالي تحت قيادة مورينيو في البطولة القارية.