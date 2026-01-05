وفد سوري يشارك بجولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة أمريكية

أفاد مصدر حكومي بأن وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، يشارك في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب الإسرائيلي، بتنسيق ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر الحكومي لوكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الاثنين، إن «استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض».

وأضاف المصدر: «المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر 2024، ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشئون الداخلية السورية».

وذكر موقع «أكسيوس» في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لتوقيع اتفاق سريع، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استئناف المحادثات خلال لقائهما الأسبوع الماضي في مار-أ-لاغو.

ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو يوافق ترامب على ضرورة التوصل إلى اتفاق قريبًا، لكنه يصر على أن الاتفاق يجب ألا يتجاوز «الخطوط الحمراء» لإسرائيل في ضمان أمن حدودها مع سوريا.

وبعد استقالة وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي قاد الجولات السابقة، عين نتنياهو السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يشائيل لايتر على رأس الفريق الإسرائيلي، إلى جانب سكرتيره العسكري اللواء رومان غوفمان، والمستشار القومي للأمن بالإنابة جيل رايش.