البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس 29 يناير

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 29 يناير 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأوضح المركزي، أنه يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 1 فبراير.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 يناير الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات ، إن وجدت ، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد 25 من يناير ، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.