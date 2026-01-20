 إسرائيل تعتزم مساعدة اليونان في مواجهة أسراب الطائرات المسيرة العسكرية

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستساعد اليونان في تطوير تكنولوجيا لمواجهة أسراب الطائرات المسيرة العسكرية، في إطار تعميق الدولتين للتعاون الدفاعي في شرق البحر المتوسط.

وجاء هذا التعهد في أعقاب مباحثات في أثينا بين وزير الدفاع اليوناني ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، انطلاقا من معاهدة الدفاع التي وقعتها اليونان وإسرائيل وقبرص في ديسمبر الماضي.

ويشار إلى أن إسرائيل تساعد اليونان بالفعل في بناء درع دفاعي جوي ضمن توسيع نطاق التعاون بين الدولتين.

وقال ديندياس وبجانبه كاتس: "اتفقنا على تبادل الآراء والخبرة بحيث نتمكن من مواجهة الهياكل غير المأهولة، خاصة أسراب المركبات الجوية غير المأهولة ومجموعات من المركبات غير المأهولة تحت المياه".

ووصف كاتس الشراكة بأنها "ركيزة استقرار في البحر المتوسط".