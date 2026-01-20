لافروف يرفض مزاعم ترامب بأن روسيا تشكل تهديدا أمنيا لجرينلاند

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، ما ردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن موسكو تشكل تهديدا أمنيا لجرينلاند.

وقال لافروف، للصحفيين في موسكو، "لا علاقة لنا بهذا الأمر".

وأضاف لافروف أنه لا يساوره شك في أن المسئولين بواشنطن يدركون أن روسيا لا تضمر مثل هذه الخطط، مشيرا إلى أن موسكو تراقب مع ذلك التطورات المتعلقة بمساعي ترامب للسيطرة على جرينلاند.

وقال لافروف: "هذا بلا شك وضع جيوسياسي خطير".

وقارن لافروف بين طموحات ترامب بشأن جرينلاند، وضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، قائلا إن شبه جزيرة القرم الأوكرانية المطلة على البحر الأسود لا تقل أهمية لأمن روسيا عن أهمية جرينلاند لأمن الولايات المتحدة.

وأكد لافروف أن ترامب يبني سياسته على معاييره الأخلاقية الخاصة وليس على أساس القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو مهتمة بالتعاون مع الدول المجاورة في منطقة القطب الشمالي، الغنية بالموارد والتي تسعى قوى عالمية إلى تطويرها.