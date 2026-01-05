جيش الاحتلال يشن غارات على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارت على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة ترصد تصاعد أعمدة الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على محيط المستشفى.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر من العام الماضي، تواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، من خلال عمليات القصف والنسف في أرجاء متفرقة من قطاع غزة، إضافة لاستهداف المواطنين المدنيين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 240 شهيدا وإصابة أكثر من 1180 آخرين، نتيجة خروق جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذه الأثناء، لا يزال سكان القطاع يعانون من ظروف إنسانية قاسية في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال شاحنات المساعدات، لا سيما الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سمح الاحتلال بدخول حوالي 20 ألف شاحنة مساعدات فقط من أصل 48 ألفا خلال 80 يوما، بمتوسط 253 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة مقررة.