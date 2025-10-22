 ريشي سوناك ينضم لفريق صحيفة صنداي تايمز ككاتب عمود - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 4:39 ص القاهرة
ريشي سوناك ينضم لفريق صحيفة صنداي تايمز ككاتب عمود

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:08 ص

 قال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق ريشي سوناك إنه يأمل في أن يحظى "بمحادثة أسبوعية مع قراء" صحيفة (صنداي تايمز) فيما انضم للصحيفة ككاتب عمود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء.

وسيكتب سوناك، وهو عضو ببرلمان المملكة المتحدة، عمودا أسبوعيا في قسم أخبار الأعمال في موضوعات تشمل التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد. 

سيتم نشر العمود بنسختيه الورقية والإلكترونية اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

وقال سوناك: "بصفتي قارئا مخضرما لصفحات الأعمال في صحيفة صنداي تايمز، يشرفني أن أنضم إلى فريق رائع ككاتب عمود".

وأضاف "في عصر التغيير العميق ، أتطلع حقا إلى إجراء محادثة أسبوعية مع القراء حول القوى التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي من السياسة العالمية إلى التكنولوجيا."


