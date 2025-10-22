الأهلي يبحث عن صدارة الدوري في مواجهة قوية اليوم أمام الاتحاد

يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة قوية أمام ضيفه، الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق خامس انتصاراته على التوالي في بطولة الدوري، وذلك بعد سلسلة النتائج الإيجابية، التي حققها المدرب السابق، عماد النحاس، بالفوز في 4 مباريات تواليًا، نجح من خلالهم الأحمر في الدخول للمنافسة على صدارة المسابقة.

وبعدما حقق ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي في تحقيق أول انتصاراته مع الفريق، في أولى مبارياته، أمام إيجل نوار، بطل بوروندي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، على ملعب إنتواري، في بوجامبورا، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، سيبحث اليوم عن تحقيق أول انتصاراته المحلية، أمام الاتحاد السكندري، ليحقق بداية مثالية مع الأحمر.

ويبحث النادي الأهلي في مباراة اليوم عن تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز لأول مرة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر، سيراميكا كليوباترا، الذي خاض 10 مباريات، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة لجماهير الأحمر.

من جهته، تمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد السكندري، الذي يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة هذا الموسم، بعدما نجح مع مدربه الجديد، تامر مصطفى، في الفوز بالجولة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وهو الانتصار الثاني فقط للفريق من أصل 9 مواجهات خاضها هذا الموسم.

ورصد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب حال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة اليوم، وذلك في محاولة لتحفيز اللاعبين على بذل كل ما في وسعهم خلال المواجهة، التي يسعى من خلالها زعيم الثغر للخروج من دائرة المهددين بالهبوط، التي يتواجد بها منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط فقط.

إلى ذلك، أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، للحكم مصطفى الشهدي، على أن يعاونه، شريف عبد الله، كمساعد أول، وأحمد زيدان، كمساعد ثاني، فيما يكون عبد الحكيم ناصر حكمًا رابعًا، بينما يتواجد على تقنية الفيديو، حسام عزب، ويساعده فيها، هشام ربيع.