أكد حازم هلال، المرشح على منصب العضوية فوق السن بانتخابات النادي الأهلي القادمة أنه لم يتوقع أن يطلب منه محمود الخطيب، رئيس النادي الدخول معه في القائمة الموحدة.

وقال حازم هلال في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أنا شخص محب للأهلي، وحبي للنادي جزء منه بسبب حبي لمحمود الخطيب.. كنت أتمنى دائمًا أن يكون الخطيب رئيسًا للأهلي، وأول مرة قابلته فيها وجدته متواضعًا، وطلبت الانضمام لحملته في انتخابات 2017".

وأضاف: "الخطيب قال لي أنه يرى في أنا وهشام جمال نماذج للنجاح يمكن الاستعانة بها في الأهلي، لكنني لم أتوقع أبدًا أن يطلب مني التواجد معه في مجلس الإدارة، وتقدمت باستقالتي من منصبي كنائب لشركة الأهلي للإنشاءات من أجل الترشح في الانتخابات".

وتابع: "لحظة توقيعي على عقد استاد الأهلي مع شركة القلعة الحمراء ممثلًا عن النادي هي أجمل لحظات حياتي، والخطيب طلب منا في شركة الانشاءات إنشاء الاستاد في أربع سنوات دون تكلف النادي مليمًا واحدًا".

وأكمل: "الأهلي شهد خلال السنوات الماضية إنشاء عدد من الكوادر المهمة صاحبة الخبرة في مختلف المجالات، وكل ما يقال عن تفرد محمود الخطيب بالقرارات شائعات وأكاذيب".

وواصل: "تكلفة مدرجات استاد الأهلي 120 مليون دولار، وحرصنا في إنشاء استاد الأهلي بالابتعاد عن القروض والديون حتى لا تحدث أزمة مستقبلًا".

واستطرد: "التعاقد مع شركة القلعة الحمراء كان أفضل حل للنادي الأهلي من أجل إنجاز مشروع الاستاد من خلال تحالف.. النادي وضع كل الشروط التي تضمن له الحفاظ على أصوله في مشروع الاستاد مع الربحية المالية".

وأتم حازم هلال تصريحاته قائلًا: "العمل في استاد الأهلي يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وهذا الاستاد هو الحلم الشخصي لمحمود الخطيب، والعمل به سينتهي في صيف 2029".