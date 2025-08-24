 موسكو: أوكرانيا استهدفت محطة كورسك النووية بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 6:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

موسكو: أوكرانيا استهدفت محطة كورسك النووية بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها

موسكو - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:22 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:22 م

اتهمت روسيا أوكرانيا، اليوم الأحد، بشن هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك غربي البلاد خلال الليل، وذلك بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بالذكرى الـ 34 لاستقلالها.

وذكر مسئولون روس أنه تم استهداف عدة منشآت للطاقة والكهرباء في الهجمات التي تم شنها خلال الليل.

وذكرت الخدمة الصحفية للمحطة، عبر تطبيق تليجرام، أنه تم إخماد الحريق في المحطة النووية بسرعة دون تسجيل أي إصابات. وبينما تسبب الهجوم في إتلاف أحد المحولات، ظلت مستويات الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على علم بتقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية "نتيجة نشاط عسكري"، لكنها لم تتلق تأكيدا من جهة مستقلة.

وقالت الوكالة إن مديرها العام، رافائيل ماريانو جروسي، أكد على ضرورة "حماية جميع المنشآت النووية في جميع الأوقات".

ولم تعلق أوكرانيا فورا على الهجوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك