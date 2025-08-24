موسكو: أوكرانيا استهدفت محطة كورسك النووية بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها

اتهمت روسيا أوكرانيا، اليوم الأحد، بشن هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك غربي البلاد خلال الليل، وذلك بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بالذكرى الـ 34 لاستقلالها.

وذكر مسئولون روس أنه تم استهداف عدة منشآت للطاقة والكهرباء في الهجمات التي تم شنها خلال الليل.

وذكرت الخدمة الصحفية للمحطة، عبر تطبيق تليجرام، أنه تم إخماد الحريق في المحطة النووية بسرعة دون تسجيل أي إصابات. وبينما تسبب الهجوم في إتلاف أحد المحولات، ظلت مستويات الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها على علم بتقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية "نتيجة نشاط عسكري"، لكنها لم تتلق تأكيدا من جهة مستقلة.

وقالت الوكالة إن مديرها العام، رافائيل ماريانو جروسي، أكد على ضرورة "حماية جميع المنشآت النووية في جميع الأوقات".

ولم تعلق أوكرانيا فورا على الهجوم.