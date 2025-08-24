إخراج وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن من شاطئ خاص

أُخرج وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، من شاطئ جيورجيكا الحصري في إيست هامبتون خلال استمتاعه بأشعة الشمس مع صديقه قبل يوم واحد من فتح الشواطئ في المنطقة بعد إعصار إيرين.

وأظهرت صور التقطت للحادث بلينكن البالغ من العمر 63 عاما وهو يحمل حقيبة وحيدة ويمشي حافي القدمين نحو موقف السيارات، بعد أن طلبت منه دورية إنقاذ مغادرة الشاطئ الذي كان لا يزال مغلقا رسميا بسبب الآثار التي خلفها الإعصار على الساحل الشرقي.

وقد أغلق الشاطئ قبل أيام بسبب الظروف القاسية التي خلفها الإعصار، حيث ظلت الأمواج العالية تتكسر على الشاطئ حتى بعد مغادرة بلينكن، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان وزير الخارجية السابق يرتدي قميصا أزرق طويل الأكمام وسراويل قصيرة سوداء عندما دارت محادثة قصيرة بينه وبين المنقذين قبل أن يطوي كرسيه ويغادر المكان.

يذكر أن معظم الشواطئ في المنطقة أعيد افتتاحها أمس السبت مع استمرار تقييد السباحة في بعض الأماكن بسبب التيارات المائية الخطرة التي خلفها الإعصار، حيث أوضح خبير الأرصاد الجوية كودي برود أن العاصفة التي كانت من بين أكبر العواصف المسجلة في التاريخ بمساحة 500 ميل، تركت المحيط الأطلسي في حالة اضطراب شديد رغم ابتعادها عن الساحل لمسافة 800 ميل تقريبا.