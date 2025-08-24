تدريبات بحرية بين الفلبين وأستراليا وكندا في بحر الفلبين الغربي

أجرت القوات المسلحة الفلبينية بالتعاون مع قوات الدفاع الأسترالية والبحرية الكندية الملكية، نشاطا تعاونيا بحريا في إطار "تدريب ألون" في بحر الفلبين الغربي، في جنوب غرب إل نيدو بإقليم بالاوان الفلبيني.

وشملت السفن الحربية المشاركة السفينة الرائدة في البحرية الفلبينية (بي.آر.بي) خوسيه ريزال (إف إف-150) والسفينة (إتش.إم.إيه.إس بريسبان دي.دي.جي.41) التابعة للبحرية الأسترالية الملكية والسفينة إتش.إم.سي.إس فيل دي كيبيك (إف.إف.إتش.332) التابعة للبحرية الكندية الملكية، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وتضمنت التدريبات هبوط لى طائرات هليكوبتر على سطح سفينة ونقل أفراد بواسطة طائرات إم.إتش-60 سيهوك وقوارب مطاطية ذات هيكل صلب بالإضافة إلى تدريبات التشغيل المشترك.