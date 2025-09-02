ترامب: حرب غزة تؤذي إسرائيل ويجب إنهاؤها واللوبي الصهيوني لم يعد يسيطر على الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الإخباري الأمريكي اليميني إن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل.

أُجريت المقابلة يوم الجمعة ونُشرت كاملة اليوم (الاثنين).

قال ترامب: "عليهم إنهاء الحرب. إنها تُلحق الضرر بإسرائيل، لا شك في ذلك. قد يكونون منتصرين في الحرب، لكنهم لا ينتصرون في حرب العلاقات العامة عالميًا، وهذا يُلحق بهم الضرر".

وأوضح الرئيس الأمريكي وجود محاولة لإنكار هجوم السابع من أكتوبر، كما هو الحال مع إنكار الهولوكوست. وأضاف أن نفوذ اللوبي الصهيوني في الكونجرس الأمريكي قد ضعف بشكل كبير، لا سيما بسبب مواقف أعضاء الحزب الديمقراطي.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه وبعد إتمام صفقة الاسرى الأخيرة، وخاصةً بعد إطلاق الأسر الأمريكي سراح عيدان ألكسندر، حثّ الرئيس ترامب نتنياهو على السعي للسيطرة على حماس بمعنى اخر، يُعدّ موقف ترامب أحد الأسباب الرئيسية وراء سعي نتنياهو لاحتلال غزة، أو التوصل إلى اتفاق شامل بشروط إسرائيل.