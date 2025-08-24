الرئيس الكوري الجنوبي يغادر اليابان ويتوجه إلى واشنطن

من المقرر أن يختتم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، زيارته التي استمرت يومين إلى اليابان اليوم الأحد، وسيتوجه إلى العاصمة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن لي ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أجريا مباحثات أمس السبت، اتفقا خلالها على تعميق التعاون لمواجهة ديناميكيات التجارة العالمية والأمن المتغيرة وتعزيز العلاقات الثلاثية مع الولايات المتحدة.

وقال لي إن قراره بجعل اليابان أول وجهة دبلوماسية لإجراء مباحثات ثنائية منذ توليه السلطة يبرز تركيزه على العلاقات مع " دولة جارة تتشارك الجبهة الأمامية و"شريك لا غني عنه".

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي لقاء نواب يابانيين قبل رحيله، وسيصل إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم.

وفي واشنطن، من المقرر أن يلتقى لي بنظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن تركز المباحثات على القضايا التجارية والأمنية في أعقاب اتفاق الرسوم الذي تم التوصل إليه بين سول وواشنطن في يوليو الماضي.