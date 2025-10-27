وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، اتفاقاً دفاعياً تتجاوز قيمته 10 مليارات دولار تشتري بموجبه أنقرة 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" بريطانية الصنع، في خطوة وصفتها الحكومة البريطانية بأنها "أكبر صفقة تصدير لمقاتلات منذ عقود".

وجرى توقيع الاتفاقية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وستارمر، تلاه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

واعتبر الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني أن اتفاقية المقاتلات "علامة جديدة على العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وبريطانيا بصفتهما حليفين وثيقين"، لافتاً إلى أنها "ستفتح الباب أمام مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية".

وتابع: "عازمون على زيادة حجم تجارتنا مع بريطانيا إلى 30 مليار دولار في المرحلة الأولى ثم إلى 40 مليار دولار".

من جهته، وصف ستارمر، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، الصفقة مع تركيا بأنها "اتفاق كبير"، مشيراً إلى أنها ستوفر 20 ألف وظيفة في مختلف أنحاء بريطانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، إن ستارمر وقع صفقةً قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) مع تركيا لشراء 20 طائرة "يوروفايتر تايفون" المقاتلة، معتبراً أنها أكبر صفقة تصدير لمقاتلات منذ عقود.