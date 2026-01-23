تقارير: برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد تنفس الصعداء بعد حسم المفاوضات مع الأهلي للتعاقد مع المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ستتم صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 3 ملايين يورو كحد أقصى، وقد يرتفع المبلغ إلى 5 ملايين يورو مع مكافآت مرتبطة بالأداء.

ونوه التقرير بأن برشلونة اضطر لبذل مجهودات كبيرة، من أجل إتمام الصفقة، بعد محاولة النادي الأهلي تجديد عقد اللاعب قبل السماح له بالرحيل، مما أدى لتعثر المفاوضات.

لكن اللاعب المصري الشاب أكد رغبته الجادة في خوض تجربة الانضمام إلى برشلونة، خاصة أنه قد يحظى بفرصة الترقي إلى الفريق الأول حال إظهاره جودة فنية عالية خلال فترة الإعارة.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة تحرك نحو مهاجم الأهلي، في ظل غياب النجوم الواعدين على صعيد مركز المهاجم الصريح بين لاعبي الأكاديمية.

وأكد التقرير أن الاتفاق بين الاهلي وبرشلونة، في طريقة للتحول من اتفاق شفهي إلى توقيع عقود رسمية في الأيام القليلة المقبلة.