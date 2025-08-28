موظف أونروا هجرته إسرائيل بغزة: أنزح للمرة 19 منذ بدء الحرب

نقلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، عن أحد موظفيها من قطاع غزة أنه اضطر للنزوح 19 مرة منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، نقلت الوكالة الأممية، عن موظف لها هجرته إسرائيل من مدينة غزة قوله: "هذه المرة الـ 19 التي أنزح فيها، وإجباري على ترك بيتي بعد وقت قصير من عودتي إليه، جعلني أشعر وكأنه حلم".

وكتب الموظف هذه العبارة على صورة التقطها بنفسه تظهر عائلة فلسطينية، مكونة من مسن وأطفال، وهي تنزح وسط الدمار، وقد حملوا متاعهم على عربة "كارو"، تجرها الحمير.

وتعليقا على الصورة، كتبت الأونروا: "لقد اضطر زميلنا بالوكالة، الذي التقط هذه الصورة، إلى النزوح 19 مرة منذ بدء الحرب في غزة".

وقالت إن "القصف الإسرائيلي المستمر وأوامر التهجير بغزة تجبر عائلات فلسطينية بأكملها على النزوح مجددا وسط الخوف والدمار".

وشددت الوكالة على أن الفلسطينيين بغزة "جائعون ومنهكون، وهذا يجب أن يتوقف".

ويشهد شمال مدينة غزة موجة نزوح قسرية جديدة، تحت وطأة تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه وإصدار إنذارات للفلسطينيين بإخلائها ضمن خطته لإعادة احتلال المدينة.

والأربعاء، ادعى الجيش الإسرائيلي أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفر منه"، في إطار خطته لاحتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.

جاء ذلك بتدوينة لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيها: "أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي، هذه المناطق خالية من الخيام".

فيما تؤكد تقارير فلسطينية ومنظمات أممية ودولية انعدام المساحات الآمنة للنزوح جنوبا مع سيطرة إسرائيل على نحو 77% من مساحة القطاع، ما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة وتهدد حياة النازحين.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد، أن أي نزوح إلى مناطق جنوب القطاع "شبه مستحيل"، لأنها غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر من مدينة غزة، مشيرا إلى أن العجز في الإيواء يتجاوز 96%.

وفي 8 أغسطس الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

كذلك وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في 20 أغسطس الجاري، على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للتهدئة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيين، بينهم 121 طفلا.