الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط، بالفوز على فاركو والتعادل أمام مودرن سبورت وغزل المحلة.

ويسعى الإسباني ريبيرو إلى تحقيق الفوز من أجل اللحاق بركب المتصدرين لجدول المسابقة والحفاظ على فارق النقطتين مع الزمالك بجانب إبعاد بيراميدز عن منطقة المنافسة.

ويعود محمد هاني مدافع الفريق إلى قائمة المباراة المقبل بعد انتهاء ايقافه لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة مودرن سبورت.