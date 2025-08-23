أعلن عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال الهولندية المنتمين إلى حزب اليمين الوسط، استقالتهم، مساء الجمعة، بعد خلاف حول سياسة الحكومة تجاه إسرائيل، بسبب حربها المدمرة على قطاع غزة، ما أدخل البلاد في وضع سياسي غير مسبوق.

وجاء انسحاب وزراء حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (NSC)، إثر استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، العضو في الحزب، مساء الجمعة.

وقال فيلدكامب، وهو سفير سابق لهولندا في تل أبيب، إنه عجز عن التوصل إلى اتفاق بشأن "إجراءات ملموسة" رداً على أفعال إسرائيل في غزة. وأكد فيلدكامب أنه واجه مراراً اعتراضات من زملائه في الحكومة على الإجراءات التي كانت هولندا قد فرضتها بالفعل، وفق ما أوردت "بلومبرج".

وبعد استقالة فيلدكامب، تبعه وزير الشئون الاجتماعية إيدي فان هيوم، ووزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، ووزيرة التعليم إيبو بروينز، ووزيرة الصحة دانييل يانسن، وأربعة وزراء دولة، وفق صحيفة "دوتش نيوز" الهولندية.

كما كانت وزيرة الدولة لشئون التجارة الخارجية هانِكه بورما من بين الوزراء المستقيلين.

- الخلاف حول إسرائيل

قال وزير الشئون الاجتماعية إيدي فان هيوم، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، إن الخلاف حول إسرائيل كان السبب وراء انسحابهم من هذا الائتلاف الهش، الذي يدير البلاد منذ انهيار الحكومة في يونيو.

وأضاف: "باختصار، لقد سئمنا الأمر.. فيلدكامب كان يشعر بشدة بالحاجة إلى مزيد من الإجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية، لكن المكابح كانت تُستخدم باستمرار".

وقالت زعيمة حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، نيكولين فان فرونهوفن: "لقد وجّه الحزب رسالة بضرورة حدوث تحسن في الوضع، وهذا لم يحدث، لذلك نتخذ خطوات الآن"، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو".

ويترك هذا التطور هولندا بحكومة مؤقتة تضم فقط حزبين سياسيين، الأمر الذي يزيد تعقيد فرص تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر المقبل.

وانتقد حزب "حركة الفلاحين المواطنين" (BBB) الشعبوي، وهو أحد الشريكين المتبقيين في الائتلاف إلى جانب حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية "(VVD) الليبرالي، انسحاب حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، معتبراً أنه ترك هولندا "بلا دفة قيادة".

وجاء في بيان "BBB": "بينما كانت المحادثات لا تزال جارية، انسحبوا، تاركين وراءهم الفوضى"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

- حكومة هولندية بلا أغلبية برلمانية

من جهته، أعرب رئيس الوزراء ديك شوف عن "أسفه" لانسحاب حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من الحكومة، خلال كلمة متأخرة ألقاها أمام البرلمان، قائلاً: "علينا احترام هذه القرارات، لكننا نأسف عليها بشدة، خصوصاً في ضوء المسئولية التي تقع على عاتق الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية".

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي أنه سيطلب المشورة قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع حكومة لا تملك أحزابها سوى 31 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان.

وألغى شوف رحلة كانت مقررة إلى كييف هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء الهولندية (ANP).

وكانت الحكومة الهولندية قد انهارت في يونيو الماضي بعد انسحاب زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز وحزبه "الحرية" من الائتلاف، بعد رفض شركائه الثلاثة دعم خططه للحد من الهجرة. واستمرت الحكومة حوالي عام واحد فقط.

ومن بين الإجراءات التي فرضتها هولندا بالفعل ضد تل أبيب، حظر دخول الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، واتهمتهما بالتحريض المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفقاً لـ"بلومبرج".

كما ألغى وزير الخارجية المستقيل ثلاثة تصاريح تصدير لمكونات سفن بحرية موجهة لإسرائيل، مستشهداً بـ"تدهور الأوضاع" في غزة، و"خطر الاستخدام غير المرغوب فيه".

وقال فيلدكامب للصحفيين، الجمعة: "أنا أيضاً أرى ما يحدث على الأرض في غزة، الهجوم على مدينة غزة، وما يحدث في الضفة الغربية، وقرار بناء المستوطنات، وفي القدس الشرقية".