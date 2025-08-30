الأمم المتحدة: نأمل أن تلغي أمريكا حظر التأشيرات المفروض على الفلسطينيين قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة

أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تلغي الولايات المتحدة حظر دخول الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إنه من المهم أن يتم تمثيل جميع الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في أعمال الجمعية العامة، حيث تنظم فرنسا والسعودية اجتماعا حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأضاف دوجاريك: "نأمل بالطبع أن يتم حل هذا الأمر"، حيث يأتى تصريح المتحدث بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي السلطة الفلسطينية.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان هذا يعني أن السلطات الأمريكية قد ترفض أيضا دخول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الولايات المتحدة لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك: "سنناقش هذه الأمور مع وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة."

وتنص الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على أنه لا يُسمح لأي أجهزة أمنية أمريكية بالعمل داخل مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن بنيويورك، وأن لدى أعضاء الأمم المتحدة الحق في التنقل بحرية عبر الولايات المتحدة إلى مقر الأمم المتحدة.

وقال دوجاريك: "نود أن نرى جميع الدبلوماسيين والمندوبين الذين يحق لهم الحضور هنا قادرين على السفر بحرية."