القبض على شخصين لتقديمهما رشاوى انتخابية للتصويت لصالح مرشحين بأخميم

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 9:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 9:28 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدا لدفعها للناخبين باللجان الانتخابية للتصويت لاثنين من المرشحين بأخميم.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين حال تواجدهما بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وبحوزتهما (مبالغ مالية) وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

 

