بوليفيا : الإفراج عن زعيم المعارضة كاماتشو بعد احتجازه لنحو 3 سنوات

تم الإفراج عن زعيم المعارضة البوليفي لويس فرناندو كاماتشو من السجن اليوم الجمعة ،بعد قضائه نحو ثلاث سنوات في الاحتجاز الاحتياطي لدوره في الاضطرابات العنيفة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك إيفو موراليس في عام 2019.

وبعد أيام من إصدار أمر قضائي بفرض الإقامة الجبرية على كاماتشو، توجه السياسي المسيحي المحافظ إلى المطار للعودة إلى إقليم سانتا كروز الواقع بأقصى شرق بوليفيا، حيث يعتزم استئناف مهامه كحاكم للإقليم للمرة الأولى منذ اعتقاله في عام 2022.

وسيخضع كاماتشو للإقامة الجبرية في منزله في انتظار المحاكمة بتهم التحريض على الفتنة والإرهاب المتعلقة بالاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت بوليفيا بعد الانتخابات المتنازع عليها لإعادة انتخاب موراليس في عام 2019، وهو أول رئيس من السكان الأصليين في البلاد الذي حكمها منذ عام 2006.

واستقال موراليس وفر إلى المنفى تحت ضغط من الجيش، ممهدًا الطريق أمام حكومة مؤقتة مدعومة من كاماتشو وقادتها حليفته جانين آنيز لتتولى السلطة بينما استمرت الاحتجاجات.

ويأتي الإفراج بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بوليفيا الأسبوع الماضي حكمًا نادرًا يأمر جميع القضاة بمراجعة قانونية الحبس الاحتياطي في قضايا ثلاثة من قادة اليمين البارزين، من بينهم كاماتشو.

والقضيتان الأخريان قيد المراجعة هما قضية رئيسة البلاد المؤقتة السابقة آنيز وماركو أنطونيو بوماري، نائب كاماتشو السابق في الانتخابات.