اليونان: مقتل شخصين وإصابة 14 في هجوم مسلح على قرية في جزيرة كريت

لقي شخصان على الأقل حتفهما بعد أن أطلق مسلحون آلاف الطلقات على المنازل والسيارات والسكان في قرية بجزيرة كريت.

أطلق المهاجمون النار في قرية فوريزيا في وقت مبكر من صباح يوم السبت، حسبما أفادت صحيفة "كاثيميريني". بالإضافة إلى القتيلين، أصيب ما لا يقل عن 14 شخصا آخرين في الهجوم، بينهم عدة أطفال.

وفي البداية، لم تتوفر معلومات رسمية حول خلفية الحادث. ومع ذلك، تكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث قد يكون نتيجة لتصاعد في نزاع دموي بين عائلتين. ولا تزال هذه النزاعات، التي كانت شائعة في كريت حتى منتصف القرن الماضي، تؤثر حتى اليوم.

قد يكون الهجوم أيضا ردا على تفجير حدث في الليلة السابقة. ووفقا للشرطة، انفجرت عبوة ناسفة في موقع بناء بالقرية، مما ألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات.

وأفادت قناة "إي آر تي نيوز" بوجود عائلتين متنازعتين في القرية.

وتم نقل بعض المصابين بالرصاص إلى المستشفى باستخدام سيارات وجرارات، حيث تأخرت سيارات الإسعاف عن دخول القرية لأسباب خاصة بالأمان، وفقا للتقرير.

ولاحقا، قامت وحدات خاصة من الشرطة بتفتيش المنازل في القرية.