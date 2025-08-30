بسيوني حكما لمباراة الزمالك ودجلة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة أطقم التحكيم التي تدير مباريات الأحد في الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة التي تقام بإستاد السلام، فيما يساعده كل من محمود أبو الرجال ومحمود دين، بالإضافة إلى صبحي العمراوي حكما رابعا.

وسيكون في تقنية الفيديو كل من وائل فرحان بالإضافة لأسامة عبداللطيف.

وفي مباراة سموحة وبتروجت، تم اختيار طاقم بقيادة محمد العتباني ويعاونه أحمد لطفي وعمر جمعة، بالإضافة إلى وليد جمعة حكما رابعا، وفي تقنية الفار كل من مصطفى عثمان وعمرو الشناوي.

أما مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلي، فيديرها تحكيميا حمادة القلاوي ويعاونه هشام ربيع وعلي علاء، بالإضافة لأحمد شهود حكما رابعا، وفي تقنية الفار كل من محمد عبدالعزيز ويوسف البساطي.

واختارت اللجنة الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود بإستاد هيئة قناة السويس، ويعاونه كل من عماد فرج وكريم ذكي، بالإضافة لأحمد حمدي حكما رابعا، وفي تقنية الفيديو كل من عبدالعزيز السيد ومحمود بدران.