• قد تشمل فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، والدفع بمشاريع استيطانية ومصادرة أموال السلطة الفلسطينية، بحسب هيئة البث العبرية..



يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، الأحد المقبل، خطوات تصعيدية عقابية ضد الفلسطينيين، بينها ضم أجزاء من الضفة، ردا على موجة الاعترافات الدولية المتوقعة بدولة فلسطين.

وبحسب ما نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة، فإنّ الخطوات التي سيبحثها الكابنيت، قد تشمل فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إلى جانب إخلاء تجمع خان الأحمر البدوي شرق القدس، والدفع بمشاريع استيطانية في مخطط "إي 1".

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وقالت القناة إن النقاشات تأتي في إطار الرد الإسرائيلي على موجة الاعترافات المتوقعة بدولة فلسطين من قِبل عدد من الدول الأوروبية والدولية خلال الشهر المقبل.

وبحسب المصدر، سيبحث الكابنيت أيضا مصادرة أموال السلطة الفلسطينية، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال اندلاع مواجهات وتصعيد أمني في الضفة الغربية خلال سبتمبر المقبل، تزامنًا مع فترة الأعياد اليهودية، حيث يتوقع استدعاء قوات احتياط إضافية للجبهة هناك.

ويقطن خان الأحمر نحو 200 فلسطيني بدوي، وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أوامر متكررة بهدمه، فيما علّقت الحكومات السابقة تنفيذ الإخلاء تحت ضغط دولي.

وتأتي هذه التطورات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، حيث يُرتقب أن تدفع دول بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دول أوروبية أخرى سبق أن أعلنت مواقف مشابهة، مثل بريطانيا وفرنسا ومالطا والنرويج.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.

وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.