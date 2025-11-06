الاتحاد الأوروبي: تركيا شريك أساسي وفاعل إقليمي مهم

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن تركيا ما تزال شريكا أساسيًا بالنسبة للاتحاد وفاعلًا إقليميًا مهمًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إدارة جنوب قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، الخميس في قبرص الرومية.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يحافظ على تعامل إيجابي مع تركيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأضافت: "تستمر تركيا في كونها شريكًا رئيسيًا وفاعلًا إقليميًا مهمًا".

وذكرت أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "متوقفة فعليا" منذ عام 2018 بسبب "بعض المشاكل المتعلقة بالمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء"، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن القضية القبرصية تشكل عنصرا آخرًا يلعب دورًا هامًا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مبينة أن الاتحاد يدعم بقوة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهذا الصدد.

وقالت: "بالتأكيد، من يحكم جزيرة قبرص مستقبلًا لا تركيا والاتحاد الأوروبي، بل سيحكمها القبارصة الروم والقبارصة الأتراك الذين يعيشون معًا في الجزيرة، فهم الذين يجب أن يعيشوا معًا ويجدوا حلولًا للمشاكل المشتركة".

ومنذ العام 1974 تعاني قبرص انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​