برشلونة يعيد تقييم موقفه من شراء راشفورد بعد تراجع مستواه أمام كلوب بروج

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر التريث في تفعيل بند شراء المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، إلى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن المدير الفني هانز فليك أبدى تحفظه على أداء راشفورد في مباراة الفريق الأخيرة أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وأوضحت الصحيفة أن فليك قرر تأجيل خطوة تفعيل بند الشراء، مفضلًا تقييم مستوى اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة في المباريات الأوروبية التي تمثل أولوية للفريق هذا الموسم.

وكان برشلونة قد ضم راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد مع وجود خيار للشراء في نهاية الموسم، بينما يمتد عقد المهاجم الدولي الإنجليزي مع النادي الإنجليزي حتى عام 2028.