تحول مفاجئ في وجهة دوناروما بعد الرحيل عن باريس

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الخطوة القادمة للإيطالي جيانوليجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي قد تكون صادمة.

وفي وقت سابق أعلن دوناروما عزمه الرحيل عن سان جيرمان، فيما بدا مانشستر سيتي الإنجليزي النادي الأقرب لضمه.

لكن بطل أوروبا وبحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر "إكس" قد يكون في طريقه لوجهة أخرى مختلفة تماما، وهي نادي جالاطة سراي التركي.

وأكد جاليتي أن جالاطة سراي يعمل سرا على حسم الصفقة بالاتفاق مع باريس سان جيرمان.

وأضاف أن الصفقة قد لا تكلف النادي التركي سوى راتب الحارس، بالإضافة لنسبة بيع مستقبلية.

وكان دوناروما قد قدم مستويات مميزة مع سان جيرمان قادته لتحقيق عدة ألقاب السنوات الماضية أهمها دوري الأبطال قبل عدة أشهر.