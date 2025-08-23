الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى طوكيو لإجراء محادثات قمة مع إيشيبا

وصل الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونج إلى طوكيو اليوم السبت لإجراء محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا حيث يسعى لتوسيع التعاون مع طوكيو.

وتأتي قمة اليوم السبت مع إيشيبا قبل أن يتوجه لي إلى واشنطن لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار دبلوماسي نادر للرؤساء الكوريين الجنوبيين الذين يختارون واشنطن، الحليف الدفاعي الرئيسي، كأول وجهة دبلوماسية لهم بعد توليهم منصبهم.

وسيكون هذا ثاني لقاء شخصي للرئيس لي مع إيشيبا، بعد لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو.

وفي مقابلة مكتوبة مشتركة مع أربع صحف يابانية، وهي أساهي شيمبون وماينيتشي شيمبون ونيكي وسانكي شيمبون، نشرت في وقت سابق اليوم، أعرب لي عن أمله في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالي الأمن والاقتصاد.

ووصف لي زيارته إلى طوكيو بأنها فرصة لتعزيز أساس العلاقات "الموجهة نحو المستقبل" حيث يصادف هذا العام الذكرى الستين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال لي في المقابلة إن "العلاقات الكورية اليابانية تحتوي بشكل متزامن على جوانب المواجهة والتعاون والتسامح المتبادل. الأمر المهم هو تحديد أكبر عدد ممكن من العناصر ذات المنفعة المتبادلة. لا حاجة للتخلي عن الجوانب المفيدة بسبب بعض الجوانب السلبية".

ومن المقرر أن يجتمع لي غدا الأحد مع المشرعين اليابانيين في الصباح قبل أن يغادر إلى واشنطن لحضور قمة مع ترامب في اليوم التالي.