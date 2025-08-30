البرلمان التركي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب إبادة غزة

صدّق البرلمان التركي، الجمعة، على مذكرة قدمتها رئاسة البرلمان بشأن قرار إسرائيل توسيع احتلالها في غزة وارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك خلال جلسة طارئة عقدها رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال قورتولموش، في كلمة خلال الجلسة، إن "المذكرة المطروحة تُعد وثيقة بالغة القوة تعكس الموقف الرسمي لتركيا أمام العالم".

وأضاف أن جميع رؤساء ونواب رؤساء الكتل البرلمانية التركية وقعت المذكرة، وبنشرها في الجريدة الرسمية ستكتسب صفة وثيقة سياسة دولة.

وأكدت المذكرة، أن إسرائيل حوّلت سياساتها الممتدة لعقود من احتلال وإبادة وضم، إلى إبادة جماعية واضحة في غزة خلال العامين الماضيين.

وشددت على أن هذه السياسات الإسرائيلية أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية المدنية.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فرضت عمدا على الفلسطينيين في غزة المجاعة والفقر، وهو ما أكّدته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتابعت المذكرة أن إسرائيل تواصل مجازرها في غزة من خلال قرار عملية توسيع الاحتلال في القطاع.

ولفتت إلى أن "إسرائيل قتلت نحو 70 ألف شخص في غزة خلال عامين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة أكثر من 150 ألف شخص".

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية يواجهون سياسة عنف وتهجير واستيطان غير قانوني بشكل متصاعد، وسط صمت المؤسسات الدولية الكبرى، باستثناء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المذكرة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية إلى حين تراجع الحكومة الإسرائيلية عن سياسات الإبادة في غزة.

كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل للقطاع، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة.

وأكدت المذكرة دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

كما دعت جميع برلمانات العالم إلى إنهاء العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل والتحرك لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني فورا، وحماية منظور حل الدولتين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا

وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق مصادر فلسطينية.