طاهر النونو: مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار لتسهيل إعادة الإعمار

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة ناقشت مع الوسطاء مستقبل قطاع غزة في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مقترحًا بتشكيل لجنة من المستقلين لإدارة القطاع بشكل مباشر وفوري، حتى لا تواجه جهود إعادة الإعمار وإدخال الاحتياجات الأساسية أي عوائق.

وأوضح أن رؤية الحركة تنبثق من الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أن وحدة الشعب هي السبيل لمواجهة التحديات.

ولفت إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق، أو لجنة إدارية مستقلة، وصولًا إلى حكومة تكنوقراط تعمل على استعادة اللحمة الفلسطينية.

واعتبر أن استمرار الانقسام الداخلي في ظل مواجهة حكومة إسرائيلية متطرفة أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن رؤية القاهرة تتطابق مع رؤية الحركة في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة الأوسع للشعب الفلسطيني.