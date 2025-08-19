قالت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات يتم دفعها يوميًّا إلى معبر كرم أبو سالم في اتجاه قطاع غزة ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن شاحنات المساعدات تتضمن أطنانًا من المواد الغذائية وبعض المستلزمات الطبية والأدوية، لكن الأغذية تحتل المرتبة الأولى بين الأولويات على الشاحنات، بنسبة تزيد عن 91%.

وأفادت بأن قافلة اليوم جرى العمل عليها من الساعة الثانية صباحًا لتصطف أمام معبر رفح للدخول عبر بوابته الجنوبية، وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم في السابعة والنصف صباحًا، فيما استمر تفريغ الحمولات حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وأكدت أن قافلة اليوم ضمت أكثر من 85 ألف سلة غذائية بجانب أطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية.

وأوضحت أنَّ الجهود المصرية تؤكد مرة أخرى أن هناك إصرارًا على إنفاذ المساعدات والوقوف في وجه العقبات والتحديات لكن يظل العمل ضمن هدنة إنسانية وإن كانت مؤقتة مرحلة منتظرة بشكل كبير.

ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار يتيح إنفاذ المزيد من شاحنات المساعدات دون عراقيل أو شروط في هذا الإطار.