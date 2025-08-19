يسدل قطاع ألعاب الفيديو العالمي الستار عن حدث بارز، إذ تنطلق فعاليات معرض Gamescom 2025 أكبر معرض لألعاب الفيديو في العالم وتستضيفه مدينة كولونيا الألمانية غدا الأربعاء 20 أغسطس وحتى الأحد المقبل، حيث تحتل سلسلة Call of Duty الشهيرة الصدارة هذا العام.

من المقرر أن يشهد المعرض إطلاق العشرات من الألعاب الحديثة مع تركيز خاص على الإصدار القادم من لعبة Call of Duty: Black Ops 7 الذي يُعد الجزء العشرين في السلسلة الأسطورية.

وسيطر الإصدار الجديد من Call of Duty على افتتاح معرض Gamescom 2025 بإعلاناته الضخمة، وسط توقعات بحضور جماهيري وتجارب حصرية للاعبين.

ونرصد في هذا التقرير، كل ما يهم اللاعبين حول لعبة Call of Duty: Black Ops 7:

- Call of Duty

Call of Duty هي سلسلة ألعاب فيديو من نوع التصويب من منظور الشخص الأول (First-Person Shooter)، تعد من أشهر ألعاب الحروب على مستوى العالم، صدر الجزء الأول منها عام 2003، وطورت في البداية من قبل شركة Infinity Ward ونشرتها شركة Activision.

تركزت الأجزاء الأولى على الحروب العالمية، وخاصة الحرب العالمية الثانية، بينما توسعت الأجزاء اللاحقة لتشمل حروبًا حديثة ومستقبلية، وتتناول قضايا معقدة مثل الإرهاب، والتجسس، والحرب الباردة.

تتميز السلسلة بتجربة لعب متكاملة تشمل طور القصة الفردي (Campaign)، وطور اللعب الجماعي (Multiplayer)، بالإضافة إلى أطوار خاصة مثل Zombies وBattle Royale في لعبة Warzone.

وحصدت Call of Duty العديد من الجوائز وحققت مبيعات ضخمة؛ مما جعلها علامة فارقة في عالم الألعاب الإلكترونية، مع مجتمع ضخم من اللاعبين حول العالم.

تشير التوقعات إلى أن موعد إصدار لعبة Call of Duty: Black Ops 7 سيكون في 14 نوفمبر 2025، وهو ما يتماشى مع نمط الإطلاق السنوي المعتاد للسلسلة، ومع ذلك لم تكشف Activision بعد عن التاريخ الرسمي، مما يترك اللاعبين في انتظار الإعلان.

- التنقل بين الأزمنة

تتميز السلسلة بالتنقل بين الأزمنة بشكل غير خطي، مما قد يربك اللاعبين الجدد، وأعيد ترقيم الأجزاء بعد Black Ops: Cold War لزيادة التعقيد، ولتوضيح السياق، إليك ترتيب الأحداث الزمني لسلسلة Black Ops:

World at War – العالم في الحرب

Black Ops 1 – بلاك أوبس ١

Cold War – الحرب الباردة

Black Ops 6 – بلاك أوبس ٦

Black Ops 2 – بلاك أوبس ٢

Black Ops 7 – بلاك أوبس ٧

Black Ops 4 – بلاك أوبس ٤

Black Ops 3 – بلاك أوبس ٣

يلتزم اللاعبون بلعب الجزء الثاني قبل الجزء السادس؛ لتفادي كشف الأحداث؛ ولأن الجزء الثاني يتضمن تفاصيل محورية تؤثر على القصة، ويمكن تجاوز Black Ops 4، كونه يركز بالأساس على اللعب الجماعي.

وتدور أحداث Black Ops 7 في عالم يواجه فوضى عارمة من جديد، بينما قدمت Black Ops 2 نهايات متعددة تعتمد على اختيارات اللاعبين؛ مما يؤثر على مسار الأحداث في الأجزاء اللاحقة.

وحتى الآن، لم تُحسم نهاية معينة لتكون "النهاية الرسمية" التي تحدد مسار الشخصيات الرئيسية في Black Ops 7.

- شخصيات اللعبة

ومن بين الشخصيات المثيرة للجدل: يعود راؤول مينينديز، الشرير المعروف، بطريقة غير متوقعة، وهناك انقسام حول مصيره، هل هو حي، أم يعيش في عقل ديفيد ماسون، أو ربما جزء من نظام ذكاء اصطناعي متطور؟، وكلها احتمالات قائمة.

وستضم اللعبة 4 شخصيات قابلة للعب في وضع التعاون الجماعي، حيث سيتمكن اللاعبون من الاختيار بين أربعة أبطال رئيسيين هم:

ديفيد "سيكشن" ماسون.

مايك هاربر.

إريك سامويلز.

كلوي "كارما" لينش.

- اللعب في Call of Duty: Black Ops 7

• اللعب التقليدي

تحافظ لعبة Call of Duty: Black Ops 7 على أسلوب اللعب المميز، ولا يُتوقع تغييرات جذرية في طريقة اللعب من منظور الشخص الأول.

• الإضافات الجديدة

من المحتمل أن تحتفظ اللعبة بعدة إضافات قُدمت في Black Ops 6 لعام 2024، وخاصة نظام الحركة الشامل الذي أُدخل لتعزيز تجربة اللعب، ومن المتوقع دمج آليات اللعب المحسنة من Black Ops 2، نظرًا لعودة اللعبة إلى أجوائها المستقبلية.

وأحد الجوانب المهمة في Call of Duty: Black Ops 7، التي طورتها شركة Raven Software، هو إتاحة اللعب التعاوني لأول مرة منذ Black Ops 3 التي صدرت عام 2015، وهو تحول بارز في تجربة اللعب، يتيح للاعبين التعاون لإنجاز المهام.

كما تعود ميزة "الزومبي في قلب الأثير المظلم" أو ما يُعرف بـ "الزومبي المتجولون"، مما يشير إلى أن Activision وTreyarch لن تغير البنية الأساسية للعبة في المستقبل القريب، وهي من أكثر الأطوار شعبية بين محبي السلسلة.

- أجهزة لعبة Call of Duty: Black Ops 7

• ستتوفر اللعبة على أجهزة Xbox Series X/S وPlayStation 5.

• تدعم أجهزة Xbox One وPlayStation 4.

• متاحة للكمبيوتر عبر Steam وBattle.net وXbox PC.

• مشتركو Game Pass سيحصلون عليها منذ اليوم الأول.

- خاصية جديدة

كشفت تسريبات حديثة عن لعبة Call of Duty: Black Ops 7 احتوائها على خاصية مثيرة ظهرت في أحد إصداراتها السابقة.

وتتمثل هذه الخاصية في القدرة على "الركض على الجدران" التي قُدمت لأول مرة في إصدار Advanced Warfare عام 2014، وكان إصدار Infinite Warfare آخر من تضمنها عام 2017، وفقًا لموقع "truegaming".

- سعر لعبة Call of Duty: Black Ops 7 المتوقع

وبحسب منصة "albiladpress"، فإن الأسعار المتوقعة للعبة Call of Duty: Black Ops 7 تشمل إصدارين: الإصدار القياسي بسعر 70 دولارًا أمريكيًا، ويحتوي على اللعبة الأساسية فقط دون محتوى إضافي.

أما الإصدار المتميز المعروف باسم Vault Edition فيبلغ سعره 100 دولار أمريكي، ويتضمن محتويات إضافية مثل حزم أسلحة حصرية، وأزياء للشخصيات، ومكافآت داخل اللعبة، ومحتوى قصة إضافيًا بحسب الإعلان الرسمي.

وأعلنت مايكروسوفت في وقت سابق رفع أسعار ألعاب AAA إلى 80 دولارًا، إلا أن سعر Black Ops 7 تم تثبيته عند 70 دولارًا لأسباب استراتيجية، أبرزها المنافسة مع لعبة Battlefield 6 التي ستُباع بنفس السعر، إضافة إلى الحرص على الحفاظ على قاعدة جماهيرية واسعة للسلسلة.