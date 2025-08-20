ريال مدريد يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بالفوز أمام أوساسونا

تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه أساسونا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب فريق ريال مدريد على معظم مجرياتها.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 50، إثر عرقلة كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء، لينفذها النجم الفرنسي بتسديدة قوية في الشباك، معلنًا عن هدف الفوز للميرنجي.

وحاول فريق أوساسونا في الدقائق الأخيرة من المباراة إدراك التعادل، إلا أن دفاع ريال مدريد تصدى لجميع المحاولات، فيما حصل أبيل بريتونيس، لاعب الضيوف على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 95، إثر تدخل على جونزالو جارسيا، لاعب الميرنجي في وسط الملعب.

وبتلك النتيجة، يحصل ريال مدريد على أول 3 نقاط له في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أوساسونا بلا نقاط في المركز الـ 16.