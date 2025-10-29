 الأمم المتحدة: أكتوبر يشهد أعلى حصيلة للوفيات بين المهاجرين الذين عبروا بحر إيجه - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 5:07 م القاهرة
الأمم المتحدة: أكتوبر يشهد أعلى حصيلة للوفيات بين المهاجرين الذين عبروا بحر إيجه

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:33 م

سلط مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الضوء، اليوم الأربعاء، على ارتفاع عدد الوفيات خلال عبور المهاجرين في بحر إيجه هذا الشهر.

وأضاف المكتب، أن 4 أشخاص غرقوا في أحدث حادث، بالقرب من جزيرة ليسبوس اليونانية أمس الأول الاثنين، بينما جرى إنقاذ 31 آخرين.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في بحر إيجه في أكتوبر وحده إلى 15، في 7 حوادث منفصلة.

وأضافت المفوضية، أن هذا الشهر شهد أعلى حالات وفاة حتى الآن هذا العام للمهاجرين الذين يعبرون بحر إيجه.

وقال مكتب المفوضية، في أثينا، إنه منذ بدء عام 2025، لقي 37 شخصا حتفهم في بحر إيجه، فيما تردد أن 9 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، وتم تسجيل إجمالي 24 حادثا بالقرب من جزر ليسبوس وساموس ورودس وخيوس وفارماكونيسي.

وجددت المفوضية، دعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي وحثت على استجابات شاملة لجميع مراحل الهروب والنزوح.

