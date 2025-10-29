 بوتين يعلن نجاح اختبار طوربيد نووي فائق القدرة من طراز بوسيدون - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 5:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

بوتين يعلن نجاح اختبار طوربيد نووي فائق القدرة من طراز بوسيدون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:03 م

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا اختبرت بنجاح طوربيدا فائق القدرة يعمل بالطاقة النووية من طراز "بوسيدون".

ورغم قلة المعلومات المنشورة عن الطوربيد، فإنه يُعد سلاحا نوويا ذاتي التوجيه قادرا على إحداث أمواج مشعة في المحيطات تجعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن.

وأوضح بوتين، خلال زيارته مستشفى في موسكو للاطمئنان على عسكريين روس أُصيبوا في حرب أوكرانيا، أن الاختبار أجري أمس الثلاثاء، وفقًا لوكالة رويترز.

ووصف الرئيس الروسي التجربة بأنها "نجاح باهر"، مشيرا إلى أن قوة بوسيدون تفوق قوة صاروخ "سارمات" العابر للقارات.

وصاروخ سارمات (RS-28 Sarmat) هو صاروخ روسي باليستي عابر للقارات، ويعد من أخطر وأحدث الأسلحة في الترسانة النووية الروسية.

ويمكنه حمل رؤوس نووية متعددة ويصل مداه إلى 18 ألف كيلومتر، ويتمتع بقدرة عالية على تجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية.

وأُجريت أول التجارب الناجحة عليه في عام 2022، ووصفه بوتين حينها بأنه "لا مثيل له في العالم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك