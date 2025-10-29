شرطة باريس تعترف بوجود ثغرات كبرى في دفاعات متحف اللوفر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقرت شرطة باريس، اليوم الأربعاء، بوجود ثغرات كبرى في دفاعات متحف اللوفر.

وقال قائد شرطة باريس باتريس فوري، لأعضاء مجلس الشيوخ، إن الأنظمة العتيقة والإصلاحات البطيئة تركت طبقات ضعيفة في المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وأضاف: "لم يتم اتخاذ خطوة تكنولوجية"، مشيرا إلى أن أجزاء من شبكة الفيديو مازالت تقليدية؛ مما ينتج صورا ذات جودة أقل وبطء في المشاركة في الوقت الحقيقي.

وتابع أن مشروع التجديد الذي طال انتظاره الذي يبلغ تكلفته 93 مليون دولار ويتطلب حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) من كابلات جديدة - لن يكتمل قبل عام 2029-2030.

وزار وفد من النواب الفرنسيين، أمس الثلاثاء، متحف اللوفر، وأقر بأن إجراءات الأمن في المتحف "غير متوافقة" مع المعايير الحديثة، مطالبا بتحسين الإجراءات بالمتحف، الذي تعرض للسرقة مطلع هذا الشهر.

وكان لصوص استغرقوا أقل من 8 دقائق يوم 19 أكتوبر الجاري لسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102 مليون دولار) من المتحف، صاحب أعلى معدلات زيارة في العالم.

وألقي القبض على اثنين مشتبه بهما يوم الأحد الماضي، وتقوم الشرطة باستجوابهما.