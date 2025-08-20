وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو

أكد وسام أبو علي، لاعب نادي كولومبوس كرو أن ما جذبه للانتقال إلى صفوف الفريق الأمريكي هو البحث عن التتويج بالبطولات.

وقال وسام أبو علي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام: "أريد الفوز. بصراحة، ما كنت لأنتقل إلى نادي كولومبوس لو لم يحرزوا بعض الألقاب في السنوات القليلة الماضية، لأن هذا ما يجذبني".

وأضاف: "لا يهمني إن سجلت ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أو إن فزنا فقط. لذا، فالأمر منطقي، ويتوافق مع عقليتي وفلسفة النادي وعقليته".

وأتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: "أريد تحقيق نجاح فردي، آمل أن يكون مصاحبًا للنجاح الجماعي، وأن أسجل أهدافًا مهمة، وأن أقطع الخطوة الأخيرة نحو الفوز ببعض المباريات التي تُؤهلنا للفوز بالألقاب. كل ذلك يعتمد على الفوز دائمًا".