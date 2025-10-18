اجتاز الأهلي اختباره الأول تحت قيادة المدرب الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق بالفوز على مضيفه إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

أحرز كانياموكينجي لاعب نوار هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 36 من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت في العاصمة بوجامبورا.

ويلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوع في القاهرة، حيث يتأهل الفائز إلى دور الـ16 الذي يقام بنظام المجموعات.

بدأ توروب مدرب الأهلي اللقاء بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وياسين مرعي، وفي الوسط محمد علي بن رمضان ومروان عطية، أمامهم زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خلف رأس الحربة الوحيد، محمد شريف.

كاد الأهلي أن يسجل هدفا مبكرا بعد مرور ثماني دقائق، ولكن مدافعه ياسين مرعي أضاع فرصة محققة أمام المرمى بغرابة شديدة، بينما تعامل الشناوي بسهولة مع تسديدة ضعيفة من الفريق البوروندي.

تبادل محمد هاني الكرة مع بن رمضان في الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية، أكملها كانياموكينجي بالخطأ في مرمى فريقه ليتقدم الأهلي، ويخرج متفوقا في النتيجة بالشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، اضطر توروب لاستبدال محمد شريف بسبب الإصابة ليشارك مكانه، السلوفيني نيتس جراديشار.

وصل الأهلي إلى مرمى منافسه بأكثر من تسديدة افتقدت الدقة من تريزيجيه وزيزو في الدقيقتين 59 و74، بينما واصل توروب تنشيط الصفوف تباعا بإشراك طاهر محمد وآليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة مكان بن شرقي وبن رمضان وزيزو وتريزيجيه.

لجأ الفريق البوروندي للتسديدات بعيدة المدى سعيا لإدراك التعادل، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وخرج الشناوي بشباك نظيفة ليحقق الأهلي فوزا ثمينا يعزز من فرصه في الصعود قبل لقاء الإياب في القاهرة.