الجامعة العربية تشارك في مراسم التوقيع على اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية

بتكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبدعوة من وزارة الخارجية بفيتنام، يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والإتصال في مراسم التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يومي 25 و26 أكتوبر الجاري في هانوي.

وصرح السفير خطابي بأن التوقيع على هذه الإتفاقية خطوة تاريخية نحو إرساء دعائم فضاء رقمي عالمي آمن ووضع ضوابط للتعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها وحماية الأشخاص والمؤسسات ودعم بناء القدرات والخبرات التقنية للتصدي للجريمة السيبرانية وخاصة لفائدة الدول النامية.

وأضاف أن هذه الإتفاقية تجسد الإرادة الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية وتعد نتاج سنوات من التفاوض بين الدول الأعضاء، موضحا أنها تشمل بالإضافة الي الديباجة مقتضيات تتعلق بالتجريم والتدابير الإجرائية، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي والآليات الوقائية و التنفيذية والأحكام الختامية على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة الموقعة وهي 40 دولة.

وأكد السفير خطابي أن جامعة الدول العربية من منطلق الحاجة لوضع منظومة قانونية شاملة للتعاون الدولي في هذا المجال شاركت، بانتظام وفعالية، في الأعمال التحضيرية للجنة المعنية المكلفة بإعداد هذه الاتفاقية إلى حين اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.