مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي يستقبل وفدا من المنظمة الدولية للهجرة

استقبل السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي وفدا من المنظمة الدولية للهجرة وفى مقدمته محمد عبد كير، مدير الموظفين بالمنظمة، وذلك على هامش أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

أعرب مساعد وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون المُثمر مع المُنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة وتعزيز التنمية المستدامة وفقاً للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، واستعرض أهم مُحددات الموقف المصري اتصالاً بتبني نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد السياسية والتنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.

في سياق متصل، أعرب السفير عمرو الشربيني عن قلق مصر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر.

وأضاف أن مصر تستضيف ما يقرب من ١٠ ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر، يعيش أغلبيتهم أوضاعا شبيهة باللجوء، واستعرض الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لاسيما في ظل تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها.

كما جدد مساعد وزير الخارجية موقف مصر بشأن أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، وحث المنظمة الأممية على توفير المزيد من الدعم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة. كما استعرض الجهود المُستمرة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود اتساقاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

من ناحية أخري، تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المُبكر في قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من البقاء على أرضه وتقديم كل المساعدات اللازمة له بما فى ذلك الخيام وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم، وذلك بعد التوقيع على اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ الأسبوع الماضي.