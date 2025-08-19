قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «الدواجن تباع اليوم بأقل من سعر التكلفة»، مشيرا إلى تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 60 إلى 65 جنيها.

وأرجع خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور» الانخفاض في الأسعار إلى تجاوز الأزمة التي شهدها القطاع قبل عام نتيجة لنقص الأعلاف والأمهات.

وأكد أن مصر لديها الآن اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن، كما تقوم بـ «تصدير الكتاكيت والبيض اليوم».

ولفت إلى أن بيض المائدة شهد «انخفاضا دراميا» ليصل سعر كرتونة البيض بين 130 إلى 135 جنيها للمستهلك.

وشدد على أن «بيض المائدة يُباع في كل مكان بـ 135 جنيها، بما في ذلك الساحل الشمالي»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أسعار «البيض الأورجانيك» تصل إلى 200 جنيه.

وأشار إلى تدخل الدولة لاستيراد البيض خلال الفترات الماضية التي شهدت ارتفاع الأسعار ووصولها إلى 180 وحتى 200 جنيه؛ وذلك بهدف تحقيق توازن السوق، مشددا أن الوزارة ليست ضد الصناعة؛ ولكنها مع توازن الأسعار.