تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن الزيارة المفاجئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب البلوجرانا السابق وإنتر ميامي الحالي، إلى ملعب كامب نو، مؤكّدًا أنه استمتع دائمًا بمشاهدة "ساحر التانجو"، لكنه شدّد على أن تدريبه ليس من اختصاصه.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني: "سعداء جميعًا بالعودة إلى ملعبنا كامب نو، المنافس قوي للغاية، يلعب في دوري أبطال أوروبا ويتمتع بالكثير من الجودة، بالنسبة لنا، إنها فرصة رائعة لقياس وضعنا الحالي."

وتطرق فليك للحديث عن حالة لامين يمال، قائلًا: "لقد عمل بجد خلال الأسابيع الماضية، وأنا سعيد بما رأيته، هناك بعض التذبذب، لكنه يتعامل مع الموقف بشكل جيد."

وأضاف حول جاهزية اللاعبين: "راشفورد مصاب بالحمى ولم يتمكن من التدرب أمس واليوم، ولدي بعض الشكوك بشأن مشاركته في مباراة الغد، لكن الأخبار الجيدة أن رافينيا عاد، وأقدر كثيرًا ما يقدمه للفريق، سيبدأ المباراة من على دكة البدلاء."

وعن بيان الاتحاد الإسباني بشأن أزمة يمال، قال فليك: "نعلم أن يمال لاعبنا، ونحن نهتم بلاعبينا كما يفعل المنتخب الوطني، أعتقد أن القرار كان صحيحًا، يمال منضبط ويعمل بجد، وهذه خطوة مهمة له لتعلم كيفية إدارة الأمور، وقد تعامل مع الموقف بشكل ممتاز."

وأكد المدرب الألماني: "الأمور كما هي، تركيزنا الآن على الأسابيع الأربعة المقبلة، لدينا تسع مباريات مهمة، هذا عملنا ويجب أن نركز عليه دون الانشغال بالضوضاء."

وحول عامل ملعب كامب نو، أضاف فليك: "أفضل اللعب هنا، شعور التدريب والصعود إلى أرض الملعب كان مذهلًا، الجمهور سيكون دعمًا كبيرًا لنا، وقد دعمنا مشجعو مونتجويك بشكل رائع أيضًا."

وعن الصدارة في الدوري، أوضح فليك: "نركز على كل مباراة على حدة، الطريق طويل حتى نهاية مايو، ريال مدريد منافس كبير، لكن هناك فرق أخرى مثل فياريال وأتلتيكو مدريد، علينا التركيز على أنفسنا وتقديم أفضل أداء في كل مباراة."

وحول حالة بيدري، قال: "نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة ولن نضغط عليه، هو يتقدم بشكل جيد، وسنرى عودته قريبًا، لكن لم نقرر بعد إن كان سيكون ضد تشيلسي."

وبشأن مشاركة خوان جارسيا في المباراة، علّق فليك مبتسمًا: "ماذا تظنون؟ نعم؟ حسنًا، أنتم على صواب."

وعن زيارة ميسي المفاجئة لكامب نو، قال: "ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير، وربما أكثر، لقد استمتعت دائمًا بمشاهدته، إنه رائع وما حققه مذهل، عقده ينتهي في 2028، وعقدي في 2027، وليس من حقي أن أقوم بتدريبه."

وختم فليك حديثه حول دي يونج: "تدربنا على خطتنا لمباراة الغد ونعرف كيفية التعويض، لكن لا أريد التحدث عن ذلك اليوم، ستعرفون غدًا، نفس الشيء مع دي يونج وبيدري: هم لاعبين ممتازين ويمنحونا ثقة، لكن أحيانًا علينا التعامل مع غيابهم".