من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني، اليوم الجمعة، في أول محادثات وجها لوجه بين سياسيين على طرفي نقيض تصادما بشأن كل القضايا بداية من الهجرة إلى السياسات الاقتصادية.

وطلب السياسي الاشتراكي الديمقراطي وعضو مجلس النواب ممداني، الذي فاز في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، مقابلة ترامب لمناقشة قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وهدد الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري بسحب التمويل الاتحادي لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، في حين دأب رئيس البلدية المنتخب على انتقاد مجموعة من سياسات ترامب مثل خطط لتعزيز جهود إنفاذ القوانين الاتحادية الخاصة بالهجرة في نيويورك، التي ولد أربعة من كل عشرة من سكانها في الخارج.

ووصف ترامب (79 عاما)، الذي كان يقيم في نيويورك في السابق، ممداني (34 عاما) بأنه "مجنون يساري متطرف" وشيوعي "وكاره لليهود"، دون أن يقدم أدلة على هذه الاتهامات.

وسيؤدي ممداني اليمين رئيسا لبلدية نيويورك في الأول من يناير. وسيكون ممداني، المولود في أوغندا لأبوين من أصل هندي، أول مسلم وأول شخص من جنوب آسيا يتولى منصب رئيس البلدية في نيويورك التي تضم مقر وول ستريت.

وأثارت حملته الانتخابية النشطة، التي اعتمدت على منصات التواصل الاجتماعي، جدلا حول المسار الأمثل للديمقراطيين.

ومع الانقسام الأيديولوجي، يتّحد الديمقراطيون بشكل رئيسي في معارضتهم لترامب الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة في عام 2028.

وتعهد ممداني بالتركيز على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة، مثل تكلفة السكن وشراء البقالة ورعاية الأطفال وركوب الحافلات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة. ويدفع سكان نيويورك ما يقارب مثلي متوسط الإيجار على مستوى البلاد.

وتبادل ترامب وممداني الانتقادات اللاذعة بعد الانتخابات.

وقال ممداني، في خطاب بمناسبة فوزه في الانتخابات: "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيف يمكن هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".

وقال ترامب بعد ذلك لشبكة "فوكس نيوز": "عليه أن يحترم واشنطن قليلا، وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح... لا أريد أن أجعله ينجح. أريد أن أجعل المدينة تنجح".