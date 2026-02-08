روسيا تهاجم كييف مجددا بصواريخ باليستية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدف الجيش الروسي العاصمة الأوكرانية، كييف مجددا بالصواريخ الباليتسة.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشيكو عبر تطبيق تليجرام في ساعة متأخرة من اليوم الأحد: "هناك انفجارات في العاصمة.. الدفاع الجوي نشط".

وسُمعت 6 انفجارات بوسط كييف، البالغ تعداد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وتعمل الكهرباء لدى أغلبية سكان المدينة لساعات قليلة فحسب يوميا فيما كثفت روسيا هجماتها على منشآت الطاقة أثناء الشتاء.

وفي الجزء الشرقي من المدينة لم تنقل محطة الإمداد بالتدفئة الطاقة لكثير من المربعات السكنية.

وتوفيت امرأة مسنة وأصيب عدة أشخاص آخرين في هجمات روسية متفرقة عبر البلاد، وفقا للسلطات المحلية.

وقال مكتب ممثل الادعاء الإقليمي في كراماتورسك اليوم الأحد إن امرأة متقاعدة "77 عاما" لقت حتفها شرقي المدينة.

وأصيب ثلاثة رجال بين /40 و 48 عاما/ إثر هجوم على منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، تضمن ضربة بقنبلة قرب مبنى سكني متعدد الطوابق.