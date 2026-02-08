إنتر يضرب ساسولو بخماسية ويواصل الزحف بثبات في الدوري الإيطالي

اكتسح إنتر مضيفه ساسولو بخمسة أهداف دون رد، في لقاء شهد تألقًا لافتًا للنيراتزوري، وتسجيل لاوتارو مارتينيز هدفًا تاريخيًا، إضافة إلى أول أهداف مانويل أكانجي ولويس هنريكي بقميص الفريق، بينما صنع فيديريكو ديماركو ثلاث تمريرات حاسمة في عرض كاسح ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

دخل إنتر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 10 انتصارات في آخر 11 مباراة بالدوري، إضافة إلى فوزه الأربعاء على تورينو 2-1 في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وافتقد الفريق خدمات نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوجلو ودينزل دومفريس، فيما غاب عدد من لاعبي ساسولو بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم، رغم الانتعاشة التي منحها دومينيكو بيراردي للفريق مؤخرًا.

وكاد ساسولو أن يفاجئ ضيفه بعد مرور دقيقة واحدة فقط، حين انفرد إسماعيل كوني إثر تمريرة من أرمان لوريونتي، لكن ديماركو أنقذ الكرة من على خط المرمى قبل أن تتجاوز يان سومر.

ورد إنتر سريعًا، وبعد ركنية نفذها ديماركو بإتقان نحو القائم البعيد، ارتقى يان بيسيك وحولها برأسه داخل الشباك مانحًا التقدم للضيوف في الدقيقة 11.

وكاد ديماركو أن يسجل بنفسه من ركلة حرة مباشرة بعدما لمح الحارس أريانييت موريك متقدمًا عن مرماه، إلا أن كرته ارتطمت بالعارضة.

وعاد ديماركو ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 28، حين أرسل عرضية متقنة من الجهة اليسرى التفّت خلف المدافعين لتجد ماركوس تورام، الذي سددها مباشرة من مسافة قريبة، منهياً صيامًا تهديفيًا في الدوري استمر شهرًا.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل ساسولو هدفًا عبر كريستيان ثورستفيدت بعد محاولة من بيراردي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على لوريونتي في بداية الهجمة.

في الشوط الثاني، استغل لاوتارو مارتينيز خطأ دفاعيًا بعد رمية تماس، فسيطر على الكرة بصدره وسددها من داخل المنطقة مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وحمل الهدف طابعًا تاريخيًا، إذ عادل به لاوتارو رصيد روبرتو بونينسيجنا ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين لإنتر.

انهار ساسولو بعدها، وأضاف أكانجي الهدف الرابع برأسية من ركنية جديدة نفذها ديماركو في الدقيقة 54، وسط احتجاجات من أصحاب الأرض، شهدت طرد نيمانيا ماتيتش بعد حصوله على إنذارين متتاليين بسبب الاعتراض.

وواصل إنتر ضغطه، قبل أن يختتم لويس هنريكي المهرجان بهدف خامس في الدقيقة 89، حين استغل خروجًا خاطئًا من الحارس، فترك الكرة ترتد ثم سيطر عليها بصدره وسدد نصف طائرة قوية من زاوية صعبة إلى سقف المرمى.

وكاد إنتر أن يضيف سادسًا في الوقت بدل الضائع، لولا إبعاد إسماعيل كوني كرة رأسية من أكانجي من على خط المرمى.