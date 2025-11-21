الكرملين: 5 آلاف جندي أوكراني محاصرون في خاركيف

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن نحو 5 آلاف جندي أوكراني محاصرون على الضفة الشرقية لنهر أوسكول في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" للأنباء التحقق بشكل مستقل من الرواية المتعلقة بساحة المعركة.

وقالت روسيا الليلة الماضية إنها سيطرت على كوبيانسك، وهي بلدة كبيرة في المنطقة، وهو ما نفته أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدات يامبيل وستافكي ونوفوسيليفكا وماسلياكيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بالإضافة إلى قرية في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة.

وفي وقت سابق، علق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، على الخطة الأمريكية للسلام، قائلا إن التقدم الروسي في ساحة المعركة يقلص قدرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتخاذ القرارات، وإن على كييف أن تتخذ "قرارا مسئولا" الآن.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تناقش مع روسيا بعد بالتفصيل خطتها المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا المكونة من 28 نقطة، ولم تتلق موسكو بعد أي شيء رسمي بشأنها، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على التفاوض